Бурундуки вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бурундуки проснулись в Московском зоопарке поле зимнего сна. Четверо грызунов уже осваиваются после спячки в вольере, сообщила в понедельник пресс-служба учреждения.
"Кажется, совсем недавно наши бурундуки свернулись в полосатые комочки и заснули на зиму. А теперь они вновь резво бегают по вольеру, с любопытством поглядывая на киперов. После пробуждения в вольере весенний беспорядок: на земле скорлупа от орехов, из дуплянок торчит войлок и сухая трава. Дело в том, что спячка бурундуков не очень глубокая. В теплые дни грызуны могут проснуться, погулять и перекусить", - говорится в сообщении.
По этой причине до спячки животные запасают еду, и потом могут спать всю зиму на кучках из орехов и семечек. "Делать запасы для них жизненно необходимо: в природе сибирские бурундуки зимуют в дуплах, где температура немногим выше уличной. Именно обильные запасы пищи позволяют зверькам пережидать суровые зимы", - пояснили в пресс-службе.
В Московском зоопарке живут четверо бурундуков: три самки и один самец. Летом они могут жить поодиночке или иногда переезжать друг другу, но зимуют в разных вольерах. "Все дело в тех же запасах, которые для грызунов очень важны. Пара бурундуков может начать делить еду, подворовывать ее друг у друга, ссориться и нервничать, даже если запасов хватает обоим", - отметили в пресс-службе.
В зоопарке напомнили, что бурундуки живут в Сибири, на Урале, в Северной Монголии, встречаются на Южных Курилах. Грызуны хорошо акклиматизируются и способны расселяться на большие территории. Представители вида были замечены даже в Рузском районе Московской области - возможно, туда они были завезены искусственно.