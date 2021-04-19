Бурундуки вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бурундуки проснулись в Московском зоопарке поле зимнего сна. Четверо грызунов уже осваиваются после спячки в вольере, сообщила в понедельник пресс-служба учреждения.

"Кажется, совсем недавно наши бурундуки свернулись в полосатые комочки и заснули на зиму. А теперь они вновь резво бегают по вольеру, с любопытством поглядывая на киперов. После пробуждения в вольере весенний беспорядок: на земле скорлупа от орехов, из дуплянок торчит войлок и сухая трава. Дело в том, что спячка бурундуков не очень глубокая. В теплые дни грызуны могут проснуться, погулять и перекусить", - говорится в сообщении.

По этой причине до спячки животные запасают еду, и потом могут спать всю зиму на кучках из орехов и семечек. "Делать запасы для них жизненно необходимо: в природе сибирские бурундуки зимуют в дуплах, где температура немногим выше уличной. Именно обильные запасы пищи позволяют зверькам пережидать суровые зимы", - пояснили в пресс-службе.