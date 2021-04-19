Москвичи смогут получить индивидуальную статистику по расходу горячей и холодной воды

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы могут контролировать расходы горячей и холодной воды в своей квартире, а также сравнить личный уровень потребления воды со средним показателем по городу, сообщается в понедельник на информационном портале мэра Москвы.

"В сервисе для передачи показаний счетчиков воды и тепла на портале mos.ru появились новые возможности. В графике горожане могут ознакомиться с точными значениями потребления в каждом месяце и оценить уровень расхода воды в своей квартире. Если показатели превышают средние значения по городу, система отображает простые советы, которые помогут относиться к воде более осознанно, бережно и, как следствие, экономить на оплате коммунальных услуг", - приводятся слова замруководителя департамента информационных технологий Москвы Максима Алексашкина.

Новые возможности появились в рамках городской программы по сокращению потребления воды. Соответствующий график формируется на основе переданных показаний и отображает объем расхода воды за последние месяцы.

Кроме того, в сервисе также можно давать наименования счетчикам согласно их расположению в квартире - "Ванная комната" или "Кухня". Если пользователи передают показания за пожилых членов семьи, то можно выбрать код плательщика из личного кабинета и при необходимости переименовать счетчики.

Ранее в едином платежном документе начали размещать QR-код, отсканировав который можно посмотреть интерактивную презентацию. Жителям демонстрируют, какой путь проходит вода, прежде чем попасть в дома. Также пользователям предлагают пройти тест, чтобы проверить, насколько разумно они используют воду.

Индивидуальный график потребления воды рассчитывается исходя из данных, переданных в течение года. Для подачи показаний нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале mos.ru и воспользоваться услугой "Передача показаний счетчиков воды и тепла". Сервис обновили в конце января, теперь жители домов, где установлены квартирные приборы учета тепловой энергии, могут передавать сведения счетчиков тепла в таком же удобном формате. С начала года сервисом воспользовались более полумиллиона раз.