Первые электробусы-"гармошка" начнут курсировать в Москве в 2022 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Электробусы-"гармошка" выйдут на транспортные маршруты Москвы в 2022 году. Об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"В 2022 году на маршруты выйдут первые электробусы-"гармошки", которые вмещают до 135 пассажиров. А число зарядных станций увеличим до 383, что позволит расширить сеть на новые районы", - написал Собянин.

Он напомнил, что с 1992 года самым популярным наземным транспортом Москвы были маршрутки. "Они обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, буквально оккупировав остановки около станций метро. Однако для города и москвичей это было плохо. Но в начале 2010-х годов мириться со всем этим было уже нельзя. Необходимо было менять всю сеть маршрутов города", - написал мэр.

Он добавил, что возрождение наземного общественного транспорта началось с выделенных полос и создания приоритета в движении. Благодаря им средняя скорость движения автобусов выросла в полтора-два раза. "Сегодня в Москве работает уже 380 км выделенных полос. Каждый день ими пользуются более 4,2 млн пассажиров. Основной городской перевозчик "Мосгортранс" полностью обновил свой подвижной состав, закупив с 2010 года более 9 тыс. современных автобусов. Сегодня автобусный парк Москвы - самый молодой в Европе", - написал мэр.

Он добавил, что российская столица является европейским лидером по количеству электробусов. На улицах города работают 600 таких машин. А через два года их станет еще больше - на 820 штук.