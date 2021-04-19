В Москве открылась выставка "Наследие моего района"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Выставка "Наследие моего района" открылась в понедельник в Московской городской думе. В экспозиции представлены лучшие работы участников московского конкурса детского рисунка, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Сегодня, 19 апреля, в Московской городской думе состоялось торжественное открытие выставки "Наследие моего района". Это 48 лучших работ, присланных на конкурс детского рисунка "Наследие моего района" в прошлом году. Организатор конкурса - департамент культурного наследия", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, открытие выставки стало одним из первых мероприятий в рамках Дней исторического и культурного наследия.

"Здесь представлены лучшие работы 2020 года. Я хочу еще раз поздравить ребят. Ведь всего в прошлом году мы получили больше 1 500 рисунков, а значит попасть в число самых-самых было очень непросто. В этом году конкурс продолжается, ребята прислали уже множество разнообразных интересных работ, мы планируем подвести итоги уже в конце мая - начале июня", - сказал Емельянов. Он отметил, что конкурс детского рисунка "Наследие моего района" учит юных москвичей внимательно относиться к своему району: замечать интересные здания, парки, беседки, мосты или даже просто скамейки в любимом дворе. Конкурсное задание предполагает, что участник должен изобразить самый интересный и дорогой для него объект городской среды в родном районе.

В церемонии открытия приняли участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, представители Мосгорнаследия, депутаты, члены жюри конкурса.

"Отрадно, что выставка проходит на площадке Московской городской думы. Идея конкурса заключалась в том, чтобы юные москвичи увидели красоту обыденных вещей и изобразили объект, который находится в районе, где они живут - самое интересное или примечательное, по их мнению, место. Участники конкурса нарисовали исторические здания, которые являются объектами культурного наследия, современные строения, а также свой дом и двор, школу и даже скамейку в парке. Работы юных художников выполнены мастерски", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.