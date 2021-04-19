ЦППК и МЖД подготовят к лету 450 электропоездов и более 70 рельсовых автобусов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сезонную проверку 450 пригородных электропоездов и 73 рельсовых автобусов, курсирующих по Московской железной дороге (МЖД), проведут перед летним сезоном. Весенний комиссионный осмотр продлится до 31 мая, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"К летнему сезону специалисты ЦППК и МЖД проверяют работу 450 электропоездов и 73 рельсовых автобусов, из которых в собственности компании находится 182 пригородных поезда и 23 рельсовых автобуса. <...> Плановая сезонная проверка электропоездов направлена на обеспечение надежности и безопасности перевозки пассажиров с учетом всех возможных погодных условий", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе осмотра особое внимание уделяется работе систем обеспечения комфорта и безопасности пассажиров: вентиляции, противопожарного состояния электропоездов, видеонаблюдения, связи пассажиров с локомотивной бригадой. "Ремонтный персонал с особым вниманием диагностирует механическое и электрическое оборудование, а также контрольно-измерительные приборы. Кроме того, они проверят работу сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, системы освещения салонов и тамбуров. Осматриваются также санитарно-гигиенические условия в составе и в туалетных комнатах", - добавили в пресс-службе ЦППК.