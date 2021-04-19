Коммунальщикам в Москве выдадут удостоверения с QR-кодами

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новые удостоверения с QR-кодом выдадут представителям "Мосэнергосбыта". Жители столицы смогут проверить подлинность удостоверения с помощью смартфона или планшета с камерой, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мосэнергосбыт" вводит среди своих сотрудников удостоверения с QR-кодом. Теперь их должны иметь при себе контролеры, которые приходят в квартиры к горожанам для снятия показаний, а также контролеры-монтеры, техники по отключениям, инженеры-инспекторы и другие линейные специалисты, которые контактируют с москвичами", - говорится в публикации.

Там уточняется, что благодаря нововведению жители смогут точно узнать, что к ним пришел настоящий специалист, а не мошенник под видом работника городских служб. Для проверки понадобится смартфон или планшет с камерой.

"Нужно отсканировать QR-код, после чего на экране появится фамилия, имя и отчество, должность и подразделение представителя "Мосэнергосбыта". Если в базе данных компании сотрудник не зарегистрирован, на экране устройства появится соответствующее сообщение. В этом случае для дополнительного подтверждения личности необходимо позвонить в контактный центр компании по телефону: +7 (499) 550-95-50", - сообщается на сайте.

Как добавляется в публикации, на некоторых моделях современных гаджетов отсканировать код можно, переведя телефон в режим фотосъемки. Для других потребуется скачать специальное приложение, которое поможет расшифровать информацию, содержащуюся в QR-коде.

"Новые удостоверения помогут обезопасить жителей от мошенников и повысить надежность предоставляемых населению услуг. Сотрудники "Мосэнергосбыта" и других городских служб не ходят по квартирам без предупреждения, если нет аварийной ситуации, не предлагают купить у них никакие дополнительные товары и не навязывают свои услуги за деньги. Перед тем как впустить незнакомых людей, убедитесь в том, что это действительно специалисты коммунальных служб. Для этого можно просто позвонить в управляющую компанию, назвать имя и фамилию специалиста и уточнить, совершается ли сейчас обход. Узнать контакты управляющей организации можно на портале "Дома Москвы", - заключается на сайте.