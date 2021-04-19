Первые магнолии расцвели на Весеннем фестивале цветов в Москве

МОСКВА, 19 апреля./ТАСС/. Первые магнолии расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сада.

"Магнолии расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 19 апреля. Речь идет о магнолии Лебнера (Magnolia loebneri) с ароматными бело-розовыми цветками тюльпановидной формы диаметром до 14 см на "голом" дереве - между Зеркальным каналом и более чем 215-летним дубом Гофмана", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что второй Магнолиевый участок в "Аптекарском огороде" расположен неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса.

"Несколько десятков экзотических и теплолюбивых магнолий успешно зимуют в "Аптекарском огороде" благодаря умелому уходу и микроклимату. В центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России. Учитывая многообразие видов и сортов магнолии, представленных в коллекции сада, цветение этого растения можно будет наблюдать вплоть до лета. Кроме того, в начале июня в Субтропической оранжерее расцветет роскошная Магнолия крупноцветковая с воистину громадными цветками молочно-белого оттенка", - рассказал собеседник агентства.

Цветение растений можно будет наблюдать в "Аптекарском огороде" до конца апреля.