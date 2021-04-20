На входах в московское метро к концу апреля снимут вторые вестибюльные двери

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 5 тыс. вторых вестибюльных дверей демонтируют в московском метрополитене к концу апреля. Уже снято более 3,5 тыс. дверей, сообщил первый заместитель начальника метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

"Когда температура воздуха повышается и становится устойчивой, мы снимаем все вторые вестибюльные двери. Таким образом увеличивается воздухообмен на станциях, и летом на платформе прохладнее, чем на улице. Уже снято более 3,5 тыс. дверей, а всего к концу апреля снимем свыше 5 тыс. "зимних" дверей", - сказал Дощатов.

Он добавил, что летом, когда на улице устанавливается высокая температура, воздух в пассажирской зоне метрополитена обновляется до пяти раз в час, - для этого тоннельная вентиляция переключается в усиленный режим. Тем самым в летний период в метро зачастую комфортнее, чем на улице. "Мы готовы к этому переключению, когда средний температурный показатель будет равен 18 градусам и продержится в течение недели", - уточнил первый замначальника столичной подземки.

Дощатов пояснил, что весной Московский метрополитен проводит подготовку к летнему периоду: помимо перевода тоннельной вентиляции в летний режим и снятия вторых вестибюльных дверей она включает в себя генеральную уборку. "Каждый день мы убираем пассажирскую зону станций, а также каждые два часа проводим там профилактическую дезинфекцию. Однако во время подготовки к летнему сезону мы проводим комплексную, генеральную уборку", - отметил Дощатов.

Так, с помощью специальных шлангов и пылесосов очищают вестибюли снаружи, ниши в потолке, колонны, фасады зданий, стеклянные витражи и окна. Особое внимание уделяется станциям культурного наследия: здесь тщательно очищаются фрески и другие художественные элементы оформления вестибюлей и платформ. Работники метро также проводят очистку вентиляционных решеток от пыли после зимы.

"Во время уборки очищены уже более 114 тыс. кв. м стеклянных витражей и окон - это почти 70% от общего объема", - заключил первый заместитель начальника московского метрополитена.