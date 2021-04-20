Предметы быта москвичей XVIII - начала XX веков представили на выставке в зоопарке Москвы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Выставка "Самоварный ключ и помадные баночки: археологические находки на территории Московского зоопарка" ко Дню культурного и исторического наследия Москвы открылась в Музее истории столичного зоопарка. Посетители увидят предметы, свидетельствующие о повседневной культуре москвичей XVIII - начала XX вв, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

"В районе строительства нового входа в Московский зоопарк, а также в районе Переходного моста через улицу Большая Грузинская были обнаружены помадные банки, самоварный ключ, ложка, детская фаянсовая чашка с изображением лисиц, монеты и пуговицы, стеклянные пузырьки и другие предметы, свидетельствующие о повседневной культуре москвичей XVIII - начала XX веков. На крышках от косметических банок сохранились клейма популярных торговых фирм и производителей того времени, например, "Брокаръ и К ". На выставке "Самоварный ключ и помадные баночки: археологические находки на территории Московского зоопарка" в Музее истории зоопарка представлены 50 предметов, найденные в 2020 году", - говорится в сообщении.

Особый раздел в экспозиции занимают случайные археологические находки последних лет на территории Москвы - бивни, позвонок и зуб мамонта, рог лося, а также черепа бизонов. Также в собрание музея, насчитывающего более 1 000 единиц хранения , представлены книги, документы, предметы декоративно-прикладного искусства.

"Московский зоопарк в данный момент активно обновляется: идут масштабные строительные работы, реконструируются вольеры. И на фоне всего этого активного обновления мы не забываем об истории нашего зоопарка и города в целом. Сохранять культурное наследие - одна их важнейших задач, поэтому новые археологические находки займут почетное место в коллекции Музея истории зоопарков, который находится на Старой территории", - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Археологические находки можно увидеть до 30 мая 2021 года с 10.00 до 17.00 со среды по воскресенье. Вход по билету в Московский зоопарк.