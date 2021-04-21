Синоптики рассказали, когда в Москву вернется хорошая погода

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Погода без осадков и с температурой выше нормы придет в Москву в понедельник. Об этом сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы, без осадков", - сказал он.

Однако, по словам Варакина, рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит.

"Тех температур, которые были, рекордных, их пока не видим. Про майскую погоду стоит пока забыть и ждать", - посоветовал метеоролог.