Электрички на Нахабино пропустят станцию МЖД и МЦД-2 Каланчевская с 1 по 10 мая

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Электрички в Нахабино будут следовать без остановки на платформе Московской железной дороги (МЖД) и Курско-Рижского МЦД-2 Каланчевская на время реконструкции пешеходного моста в первой декаде мая. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"С 1 по 10 мая поезда в сторону Нахабино будут следовать без остановки на платформе Каланчевская на время реконструкции пешеходного моста. Посадка и высадка с платформы №2 будет временно прекращена в целях безопасности пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Отмечено, что технологические "окна" назначены в праздничные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный. "За это время пешеходный мост будет продлен над новой платформой и четвертым главным путем и устроен спуск для выхода на Комсомольскую площадь. Поскольку земляное полотно, на котором расположены четвертый путь и новая платформа, выше уровня деревянной платформы и старых путей, надстраиваемая часть моста также будет выше. Для прохода с более высокой части моста на низкую будет устроена переходная площадка с лестницей, а также сход на деревянную платформу", - сообщили в МЖД.

По мосту можно будет перейти с Комсомольской площади на Каланчевскую улицу, а также спуститься к платформам. Это позволит повысить удобства использования пассажирской инфраструктурой в период реконструкции станции и участка Курский вокзал - Каланчевская.

"На новой платформе завершается укладка гранитной плитки и ведется монтаж навеса, который защитит пассажиров от осадков. Для пассажиров открыть новую платформу планируется в конце мая <...> Дата перехода на реверсивное движение будет сообщена дополнительно", - отметили в пресс-службе.

Продолжается строительство подэстакадного вестибюля. Основные конструктивные работы проведены на одной трети части, которая расположена под четвертым главным путем и новой платформой со стороны Комсомольской площади. В июле строители перейдут к строительству части вестибюля со стороны Каланчевской улицы, сказали в МЖД.