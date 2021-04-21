Московские школьники завоевали 72 диплома на олимпиаде по литературе

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ученики московских школ завоевали 72 диплома в финале Всероссийской олимпиады по литературе. Анна Юфрякова из школы № 1543 стала абсолютным победителем среди учеников девятых классов, сообщается в среду на информационном портале мэра Москвы.

"Ученики московских школ завоевали 72 диплома: 17 из них стали победителями, 55 - призерами. Анна Юфрякова из школы № 1543 на юго-западе Москвы стала абсолютным победителем среди учеников девятых классов. За звание лучших боролись 324 участника более чем из 70 регионов России", - говорится в сообщении.

Финал олимпиады прошел в международном детском центре "Артек" с 14 по 20 апреля. Состязание состояло из трех туров: на аналитическом и творческом этапах школьники выполняли письменные задания, а на устном готовили выступления перед жюри на заданную тему.

Кроме этого, завершились финалы Всероссийской олимпиады школьников по экономике, французскому языку, химии, истории, праву, физике, информатике, русскому языку, экологии, а также по испанскому.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам и проходит в четыре этапа. В школьном участвуют ученики 4-11-х классов, муниципальном - 7-11-х, региональном и заключительном - 9-11-х. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады. Организатором финальных состязаний олимпиады выступает Министерство просвещения РФ.