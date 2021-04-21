Диагностику функциональной грамотности учеников шестых классов проведут в Москве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ученики шестых классов школ в Москве в рамках городского фестиваля "Школа успеха" смогут пройти с 21 апреля диагностику функциональной грамотности, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Обучающимся шестых классов московских школ помогут выстроить личную траекторию обучения в соответствии с их образовательными потребностями. Для этого в рамках городского фестиваля "Школа успеха" для учеников шестых классов столицы проведут диагностики функциональной грамотности. Они будут проходить в компьютерной форме в два этапа", - сказал собеседник агентства.

Результаты работ учащихся помогут понять пробелы в знаниях учеников, дадут возможность своевременно организовать в школе необходимые дополнительные занятия для помощи ребятам в освоении знаний.

"Шестой класс по сути является экватором школьной жизни каждого ребенка. И именно на этом этапе очень важно не только зафиксировать промежуточные результаты учащихся, но и понять, насколько комфортно и эффективно будет проходить их обучение во второй половине школьной жизни. Для этого нужно выяснить, есть ли у детей пробелы в знаниях - и если да, то какие именно; узнать, на что нужно обратить особое внимание, чтобы правильно выстроить дальнейшую образовательную траекторию развития ребенка", - рассказали в пресс-службе.

Так, 21 и 22 апреля в школах города состоится первое компьютерное тестирование по читательской грамотности, а 27 и 28 апреля второе - по математической грамотности. Также будет возможность пройти их в резервные дни: 18 мая (читательская грамотность) и 20 мая (математическая грамотность). Оценка уровня читательской и математической грамотности школьников не влияет на годовые отметки шестиклассников.