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Московские причалы и набережные подготовили к открытию навигации

Произвели замену изношенных резиновых причальных отбойников и локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили подготовку столичных причалов и набережных к открытию навигации. Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится в конце апреля. После зимы промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, проведена пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра также сообщил, что произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников и локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов. Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что отдельная подготовка к навигации прошла на причалах Северного речного вокзала.

"Кроме стандартной промывки и уборки территории проведены работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку. Налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению", - сказал он.

Капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.

Теги
РоссияБирюков, Петр Павлович
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