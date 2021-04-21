Москвичам напомнили, куда можно пожаловаться на подтопления во дворах и на дорогах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жители столицы могут сообщить о скоплениях воды на территориях около домов и на дорогах в префектуру округа и управу своего района, еще в несколько служб, в частности, в ГУП "Мосводосток" и ГБУ "Гормост". Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". Ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы и ливнестоков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи могут сообщить о скоплениях воды около дома в префектуру округа и управу своего района, а также можно позвонить в единый диспетчерский центр по номеру: +7 (495) 539-53-53 и в объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) по номеру: +7 (499) 264-96-81 или оставить обращение на портале "Наш город".

Кроме этого, сообщения о скоплениях воды на дорогах и во дворах принимают в ГУП "Мосводосток" по телефону: +7 (495) 657-87-03, а в подземных переходах - в ГБУ "Гормост" по телефону: +7 (495) 632-58-46.

Также в публикации уточняется, что сегодня в столице временами дождь, температура воздуха до 9 градусов выше нуля. Возможны порывы ветра до 15 м/с. "Будьте внимательны на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - отмечается в материале.