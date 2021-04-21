Порядка 100 теплоходов будут курсировать на речных маршрутах Москвы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Порядка 100 теплоходов будут курсировать на речных маршрутах в сезоне 2021 года в Москве. Ожидается, что 1 млн человек воспользуются данным видом транспорта, сообщил журналистам в среду президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

"В этом году выйдет порядка 100 теплоходов на речные маршруты в Москве и пригороде. Мы надеемся, что мы сможем восстановить и поднять объемы перевозок. Мы ориентируемся на 1 млн пассажиров в этом сезоне. Это без туристических маршрутов, а именно по маршрутам в городе и пригороде", - сказал Евдокимов.

Он добавил, что традиционно большая часть маршрутов расположена на центральной линии города. "Порядка 80 теплоходов будут работать в центре. Здесь же самое большое разнообразие того, что можно получить на теплоходе. Например, детские прогулки, вечерние дискотеки и другое", - отметил Евдокимов.

Ранее сообщалось, что проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится в конце апреля.