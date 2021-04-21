Речной маршрут от Химок до Северного речного вокзала в Москве запустят с 24 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Регулярный маршрут речного транспорта от подмосковных Химок до Северного речного вокзала в Москве будет запущен с 24 апреля. Об этом сообщил в среду журналистам президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

"В этом году с 24 апреля будет запущен регулярный маршрут от Химок до Северного речного вокзала. Его запускает один из судовладельцев при поддержке администрации Химок. Если в обычные часы там поездка в одну сторону будет стоить 250 рублей, то в будние дни в утренние и вечерние часы пик поездка будет стоить 37 рублей, насколько я знаю, с возможностью оплаты картой "Тройка", - сказал Евдокимов.

Он отметил, что на Северном речном вокзале в этом году будут работать около 20 прогулочных теплоходов. Цена билета составит от 350 рублей.

Капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.