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Движение по Пятницкому шоссе в Москве в районе станции метро восстановлено после ДТП

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта в районе станции метро "Пятницкое шоссе" восстановлено после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее на Пятницком шоссе возле одноименной станции метро произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Движение было перекрыто по двум полосам, образовалась пробка на 1,5 км в сторону центра.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, после ДТП произошел разлив топлива. Информация о пострадавших уточняется.

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