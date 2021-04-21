Движение по Пятницкому шоссе в Москве в районе станции метро восстановлено после ДТП

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта в районе станции метро "Пятницкое шоссе" восстановлено после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее на Пятницком шоссе возле одноименной станции метро произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Движение было перекрыто по двум полосам, образовалась пробка на 1,5 км в сторону центра.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, после ДТП произошел разлив топлива. Информация о пострадавших уточняется.