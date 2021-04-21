Участвующую в параде Победы военную технику перегонят в Москву в ночь на 24 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Военная техника, задействованная в параде Победы на Красной площади 9 мая, будет перемещена из Алабино в столицу в ночь с 23 на 24 апреля. Об этом сообщается в среду в столичном департаменте транспорта.

"Подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется уже на этой неделе. Обратите внимание, что в ночь с 23 на 24 апреля техника будет перемещаться с парадной площадки в Алабино на улицу Нижние Мневники. На всем пути ее следования движение будет перекрываться, а парковка - запрещена", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что 27 и 29 апреля пройдут подготовительные мероприятия из-за которых перекроют улицы в центре города. Ограничения будут вводиться еще и 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая.