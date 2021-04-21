Посещаемость "Panorama 360" в Москве с начала 2021 года вышла на допандемийные показатели

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Смотровая площадка Panorama 360 в Москве, которая отметила три года с момента открытия, с начала 2021 года достигла допандемийного уровня посещаемости, с начала года на ней побывали 90 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе площадки.

Смотровая площадка находится на 89-м этаже башни "Федерация" в "Москва-Сити". На площадке находятся самые высокие в мире фабрики мороженого и шоколада.

"За три года смотровую площадку посетило 1,5 млн гостей. С начала 2021 года на смотровой площадке побывало 90 тыс. человек, и таким образом мы вышли на уровень посещаемости до пандемии", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, после пандемии посещаемость сократилась на 65%, но это меньше, чем средний показатель по миру (75%).

"Получилось это благодаря тому, что большая часть наших посетителей проживает в Москве и МО, что позволило нам чувствовать себя лучше, чем иностранные коллеги", - пояснили в пресс-службе.

По словам генерального директора и управляющего партнера Panorama 360 Артура Шакаряна, на 2021 год у них большие планы.

"В частности, [планируем] запустить комбо-билеты с партнерами: парком "Зарядье", Московской канатной дорогой, Флотилией "Рэдиссон Ройал", - сказал Шакарян.

В 2019 году Panorama 360 стала лауреатом Премии города Москвы в номинации "Туризм", что свидетельствует о высокой оценке вклада достопримечательности в культуру столицы.