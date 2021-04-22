На сайте о "цифре" в Москве появился англоязычный раздел о проектах в сфере Smart City

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Англоязычный раздел о городских проектах в сфере Smart City появился на платформе о цифровых технологиях в Москве ICT.Moscow. Там собрано 68 московских инновационных решений в сфере "умного города", разработанных и внедренных правительством города, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"Портал ICT.Moscow совместно с правительством Москвы запускает раздел Smart City Moscow для международного сообщества. В нем впервые на английском языке собрана актуальная информация об инновационных городских проектах Москвы с индикацией целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР), аналитика, данные для составителей глобальных рейтингов и другой полезный контент о Москве как "умном городе": ict.moscow/en/projects/smartcitymoscow/", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, чьи слова приводит пресс-служба, новый ресурс позволит городу в удобном формате поделиться опытом и инновационными кейсами с зарубежными партнерами и аналитиками. По его словам, новый проект должен поспособствовать укреплению позиций Москвы как одного из самых технологичных и умных мегаполисов мира.

"Столица системно внедряет ИТ-решения в повседневную жизнь москвичей и работу городских служб. При этом ключевая цель инноваций - повысить безопасность и качество жизни горожан. Именно поэтому все проекты, представленные на сайте ICT.Moscow, проиндексированы в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, которые направлены на улучшение благосостояния людей и защиту окружающей среды", - сказал Лысенко.

Столица делится решениями

"В разделе Smart City Moscow собрано 68 московских инновационных проектов в сфере "умного города", разработанных и внедренных правительством Москвы. В их числе: ЕМИАС, МЭШ, официальный сайт Мэра Москвы mos.ru, Московский инновационный кластер i.moscow, 5G-демоцентр, экспериментальный правовой режим в области ИИ в Москве и другие. Все проекты разделены по направлениям "умного города": человеческий и социальный капитал, городская среда, цифровое правительство, городское хозяйство, сквозные технологии, электронное правительство, цифровые технологии и коммуникации", - сообщили в пресс-службе ДИТ.

Так, в карточке каждого проекта, помимо описания и ключевых результатов, содержатся индикаторы целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР). ЦУР - набор целей для будущего международного сотрудничества, которые должны обеспечить открытость, безопасность, жизнестойкость и экологическую устойчивость городов и населенных пунктов к 2030 году.

Помимо инновационных проектов, в разделе доступна подборка из более чем 600 наборов открытых данных об объектах городской инфраструктуры Москвы и более 30 наборов данных, собранных Департаментом перспективных проектов ДИТ Москвы, по международным стандартам ISO37120 и U4SSC, а также размещены новости, исследования, мониторинги, отчеты и прочая аналитика "умного города". Вся информация верифицирована специалистами ДИТ Москвы.

"Доступ к московским проектам Smart City - уникальная возможность для зарубежных компаний, правительств и аналитиков изучить столичные практики, а также найти новые идеи для развития своих проектов. Раздел будет регулярно пополняться", - заверили в пресс-службе департамента.

Ранее ICT.Moscow совместно с ДИТ Москвы опубликовал российские и международные практики в области "умного города". В открытой базе данных собрано уже свыше 500 решений.