Почти 16 тыс. семей в Москве оформили статус многодетной по упрощенной системе

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Статус многодетной оформили онлайн на mos.ru более 16 тыс. семей Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в четверг.

"Полгода назад мы упростили оформление статуса многодетной семьи в столице. Теперь получить услугу можно через портал mos.ru, а для ее оформления нужен сокращенный перечень документов. Все необходимые справки и скан-копии проверяются органом власти самостоятельно. С момента упрощения услугой воспользовались 16 тыс. москвичей", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, благодаря тому, что сведения о присвоении статуса многодетной семьи были включены в единую электронную базу, получателям услуги не обязательно брать бумажную копию. А значит, членам семьи больше не нужно идти в офис "Мои документы" для получения услуги. С ноября прошлого года в два раза меньше москвичей обращались в центры госуслуг для оформления бумажного экземпляра статуса многодетной семьи.

Сократился и перечень документов, необходимых для получения или продления статуса многодетной семьи. Все сведения о членах семьи, которые указал заявитель, будут проверять органы власти. В редких случаях придется принести некоторые документы, но количество таких случаев минимально. Об этом заявителю сообщат в личном кабинете на mos.ru. Документы можно принести в любой центр госуслуг в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления.

"Продлить статус многодетной семьи можно, если родился еще один ребенок или дети, которым исполнилось 16 лет, продолжают учиться в школе или колледже (до 18 лет). Для этого предлагается услуга "Получение и продление статуса многодетной семьи", которую комплекс социального развития разработал совместно с городским департаментом информационных технологий", - поясняется в материале.

Уведомление о том, что статус продлен или присвоен, поступает в личный кабинет на mos.ru. Подтверждение обучения ребенка в городской школе или колледже происходит с помощью электронного межведомственного взаимодействия с образовательной информационной системой. Исключение - федеральные или частные образовательные учреждения (это один процент от всех столичных школ).