В Москве высадят около 7 тыс. деревьев в рамках проекта "Наше дерево"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Проект "Наше дерево" в Москве получил почти 15 тыс. заявок, всего в этом году планируется высадить в рамках проекта около 7 тыс. деревьев. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в четверг.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, семейно-экологический проект "Наше дерево" появился два года назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов у горожан. За два года по заявкам москвичей посадили более 7 тыс. деревьев и уже получили заявки на высадку почти 7 тыс. деревьев разных пород в 2021 году. В этом году прием заявок на высадку именных деревьев закончится 15 июня.

Проект "Наше дерево" создан Департаментом природопользования и охраны окружающей среды и Департаментом информационных технологий. Дерево можно высадить в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Отправить заявку нужно до того, как ребенку исполнится три года. Сделать это может один из родителей, у которого есть постоянная регистрация в Москве.

Чаще всего участники проекта "Наше дерево" выбирали липу - всего забронировали более 6,5 тыс. саженцев. Также популярна сосна, белая ива, клен и рябина - москвичи оставили более чем по 1 тыс. заявок на каждый из этих видов.

Высаживать деревья предпочитают в Москворецком и Тропаревском лесопарках, Измайловском парке, Битцевском лесу, природном заказнике "Долина реки Сетунь" и в парке "Певческое поле". В сентябре 2021 года саженцы появятся на 21 природной территории. В их числе - парк "Кузьминки-Люблино", Бирюлевский, Жулебинский и Куркинский лесопарки, а также Алешкинский лес.

"На портале mos.ru горожанам доступен сервис, который позволяет подобрать саженцы и удобную парковую зону для их высадки. Подача заявки занимает считанные минуты. Таким образом московские семьи могут присоединиться к большой экологической инициативе и лично поучаствовать в озеленении города. Интерес к проекту растет. Если в 2019 году жители высадили свыше 2 300 деревьев, то в 2020 году столичные парки украсили уже 5 тыс. деревьев", - отметил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.