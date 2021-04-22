В Московском метрополитене запустят проект "Линия знаний"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Новый проект "Линия знаний", состоящий из серии видео, посвященных интересным, но малоизвестным фактам о столичной подземке, запустят в Московском метрополитене с 24 апреля. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе лектория "Синхронизация".

"Лекторий "Синхронизация", Московский метрополитен и банк ВТБ 24 апреля официально запускают проект "Линия знаний". Проект включает серию видео, посвященную интересным, но малоизвестным фактам о московской подземке. Он поможет пассажирам метро по-новому взглянуть на транспорт, которым они пользуются каждый день", - рассказал собеседник агентства.

Всего 14 роликов будут доступны для просмотра на сайте проекта, а также на экранах в вагонах метро, МЦК и наземном транспорте до конца мая.

"К запуску спецпроекта выпущены тематические карты "Тройка". Лимитированный тираж из 10 тыс. карт с 21 апреля можно приобрести в кассах на станциях метрополитена, в том числе "Комсомольская", "Красные ворота", "Чистые пруды", Лубянка", "Охотный ряд", "Кропоткинская", "Парк Культуры", "Белорусская", "Маяковская", "Арбатская", "Тверская", "Александровский сад", "Третьяковская" и других", - рассказал собеседник агентства.

Также на сайте проекта можно совершить увлекательное путешествие по диджитал-линии и изучить тематические станции. Например, "Литературная", где можно узнать, как Пушкин предсказал создание метро.

"Московский метрополитен - это больше, чем просто транспорт. Ежедневно мы перевозим пассажиров максимально быстро и безопасно, при этом хотим дарить каждому яркие впечатления. Поэтому мы постоянно развиваем разные сервисы: они делают путешествия по городу удобными и интересными. Бесплатный Wi-Fi, зарядки, экскурсии, живая музыка и вот теперь вместе с партнерами мы запустили научпоп-проект", - рассказала руководитель отдела спецпроектов департамента транспорта Москвы Екатерина Фадеева.