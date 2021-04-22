Часть улиц на западе и северо-западе Москвы перекроют 24 апреля из-за репетиции парада

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на некоторых улицах на западе и северо-западе Москвы перекроют 24 апреля в связи с репетицией парада Победы, также возможно перекрытие движения транспорта на МКАД. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В связи с передислокацией военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади из полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники 24 апреля с 04:00 до 07:00 будет ограничено движение транспорта по улицам: 1-й, 2-й и 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), улица Нижние Мневники (от улицы Крылатская до улицы Мневники в сторону улицы Мневники)", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, как отметили в главке, с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля возможно перекрытие движения транспорта по мере прохождения колесной техники по внутренней стороне МКАД - от Минского шоссе до Рублевского шоссе, Рублевскому шоссе, Осенней улице, Крылатской улице и улице Нижние Мневники.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы попросила водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Также от них требуется строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.