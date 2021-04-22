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День Победы - 2021

В Москве на Тверской улице начали наносить временную разметку в рамках подготовки к параду

Желтую разметку наносят исключительно для движения военной техники, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Временную желтую разметку начали наносить на Тверской улице в Москве для военной техники для репетиции и проведения Парада Победы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Прошедшей ночью специалисты комплекса городского хозяйства приступили к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая", - сказал Бирюков.

По линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 9 мая. По словам заместителя мэра, желтая разметка наносится исключительно для движения военной техники, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме.

Для беспрепятственного проезда военной техники к месту временного дислоцирования по заявке Минобороны будут разобраны разграничительные ограждения и демонтирован островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее в соответствии с маршрутной картой.

"После проведения мероприятий ограждения будут восстановлены", - заключил Бирюков.

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РоссияДень Победы - 2021
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