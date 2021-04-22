Безлимитные билеты на 24 и 48 часов подготовили к навигации на Москве-реке

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Жители и гости столицы во время навигации на Москве-реке 2021 года смогут воспользоваться новыми форматами билетов, которые позволят им в течение 24 либо 48 часов неограниченное количество раз сходить на берег и вновь пользоваться судами. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Навигация по Москве-реке в этом году началась на 11 дней раньше установленного срока - 13 апреля вместо 24-го - в связи с благоприятными условиями. По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в целом открытие навигации в этом году проходит в три этапа. Так, 13 апреля начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города, 24 апреля откроются шлюзы, и в Москву сможет попасть остальной речной транспорт, а 30 апреля на Северном речном вокзале откроется круизное судоходство.

"Речные прогулки пользуются особой популярностью среди жителей и гостей столицы. Одна из главных новаций этого сезона - экскурсии по воде в формате Hop-On Hop-Off. Турист, покупая билет на 24 или 48 часов, получает возможность выходить на любых предусмотренных остановках, гулять по городу, после чего снова вернуться к прогулке по воде. Такой подход соответствует лучшим мировым практикам и сделает Москву еще более доступным и привлекательным городом для туристов", - приводятся в сообщении слова зампредседателя столичного комитета по туризму Татьяны Шаршавицкой.

Отмечается, что 24 апреля на Москве-реке пройдет традиционный парад судов. Также к этому сезону подготовили и новые маршруты. "Планируется запуск кругового маршрута от причала Парка Горького с разворотом у "Зарядья", без промежуточных остановок. Прогулка продлится 50 минут. Кроме того, подготовлены различные тематические экскурсии с квизами", - уточняется в сообщении.

Кроме того, туристам предлагается маршрут с остановками на пяти причалах в центре города, к их услугам - аудиогиды на шести языках, телескопическая крыша для панорамного обзора и более 50 достопримечательностей. Рейсы начинаются каждые полчаса. Все билеты, как на 24, так и на 48 часов, можно приобрести онлайн. На всех судах будут соблюдать необходимые санитарные требования. Узнать подробности о речных прогулках поможет цифровой сервис Russpass, а на медиаплатформе "Москва с тобой" можно найти цикл онлайн-экскурсий, посвященных необычным фактам о водных артериях столицы.

"Важное внимание уделяется безопасности туристов. Москва присоединилась к международной программе Safe Travels. Это первая глобальная инициатива в сфере безопасности путешествий на фоне пандемии, выдвинутая Всемирным советом по путешествиям и туризму в 2020 году. Знак Safe Travels уже получила флотилия, курсирующая по Москве-реке. Это значит, что на всех судах соблюдаются необходимые санитарные требования", - добавляется в сообщении.