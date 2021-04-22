Программа "Безопасный город" помогла раскрыть 1,5 тыс. преступлений в Москве в этом году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тысяч преступлений раскрыто с начала этого года в Москве с помощью программного комплекса "Безопасный город". Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой в видеообращении в ходе дебатов высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"В столице с населением более 12 млн человек только в этом году применение данной программы позволило раскрыть более полутора тысяч преступлений. Предотвращение преступлений на территории московского метро в круглосуточном режиме сотрудниками полиции осуществляется с использованием современного комплекса на базе Центра мониторинга биометрической системы с соблюдением всех требований закона о персональных данных", - процитировали Горового в пресс-центре МВД.

По словам первого замминистра, сейчас работу системы обеспечивают более 5 тыс. камер видеонаблюдения.

"Указанные меры нацелены на максимальное повышение уровня защищенности граждан. Первый заместитель министра выразил уверенность, что иностранные гости столицы и других городов России могут чувствовать себя в безопасности", - сказали в МВД.