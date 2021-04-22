Собянин заявил, что все тоннели Большой кольцевой линии метро достроят в 2021 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Началась последняя проходка двухпутного тоннеля на Большой кольцевой линии метро, щит пройдет на восточном участке БКЛ между станциями "Печатники" и "Нагатинский затон". В нынешнем году на БКЛ будут достроены все тоннели, об этом в четверг написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Начали строить последний двухпутный тоннель на БКЛ. Щит проложит сразу два пути на востоке - между "Печатниками" и "Нагатинским затоном". Завершаем в целом проходческие работы, в этом году достроим все тоннели на Большом кольце", - написал мэр.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция.