В Москве началась подготовка к благоустройству территории от метро "Коломенская" до МКАД

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Начались работы по инженерной подготовке к благоустройству территории от станции метро "Коломенская" до МКАД, включая проспекты Андропова и Пролетарский, а также Липецкую улицу в Москве. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время ведется устройство кабельной канализации, общая протяженность которой превысит 7 тыс. метров, под землю уберем почти 16 км воздушных линий, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Проводится обустройство современной ливневой сети, проектом предусмотрена установка 96 новых дождеприемных колодцев", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в этом году работы по благоустройству пройдут от станции метро "Коломенская" до МКАД, включая проспекты Андропова и Пролетарский, Липецкую улицу.

Также заммэра напомнил, что в прошлом году была благоустроена территория по маршруту Большие Каменщики - метро "Коломенская". "Новые работы станут логическим продолжением предыдущего проекта, в результате появится выдержанное в единой стилистике, комфортное и современное пространство для местных жителей при сохранении основной транзитной функции вылетной магистрали", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, в рамках проекта обновят тротуары, часть пешеходной зоны замостят гранитной плитой, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Кроме этого, к пруду "Дунай" в районе Липецкой улицы будут организованы удобные подходы.

"Вдоль вылетной магистрали будет установлено более 700 новых фонарей. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам и наземным переходам, где появятся опоры с контрастным освещением. Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны. Запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов", - добавил Бирюков.

Завершить основные работы на участке проспект Андропова - Липецкая улица планируется к сентябрю этого года.