{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной

При этом платная парковка будет действовать в полной мере 4-8 мая

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Припарковаться на улицах Москвы можно будет бесплатно 1, 3, 9 и 10 мая. При этом парковки со шлагбаумом в эти дни будут работать платно, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В праздничные дни 1, 3, 9 и 10 мая парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными - даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 2 мая припарковаться бесплатно можно будет на всех столичных улицах кроме тех, где действуют тарифы 380 рублей в час днем и 280 рублей в час ночью. При этом платная парковка будет действовать в полной мере 4-8 мая.

Теги
Россия
Пригородный поезд задел платформу на станции Новопетровская из-за смещения пути
Никто из пассажиров не пострадал, инцидент также не сказался на движении поездов
Читать полностью