Пункты вакцинации от коронавируса заработали в торговых центрах на выездах из Москвы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бесплатную прививку от коронавируса можно теперь сделать в четырех торговых центрах на выездах из Москвы. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

С сегодняшнего дня сделать прививку от коронавируса можно в торговом комплексе "Садовод", гипермаркете "Глобус", в торгово-развлекательном центре "Мега Теплый Стан" и в "Леруа Мерлен".

"Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырех таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В течение недели часто может не хватать времени для посещения пункта вакцинации. Торговые центры, в которых теперь можно сделать прививку, расположены на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ", - сказала Ракова.

Она добавила, что теперь сделать прививку будет удобно еще большему количеству человек. "Пройти вакцинацию там можно, заехав по пути на дачу за продуктами, садоводческими или строительными товарами. Это первые торговые центры, в которых мы открыли возможность вакцинации для людей, предпочитающих проводить выходные за городом. В перспективе ближайших одной-двух недель их количество будет увеличено", - сказала Ракова.

Бесплатно сделать прививку от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию также можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады.