Документы и телеграммы времен Великой Отечественной войны представили на выставке в Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин открыл выставку "Помнит мир, спасенный…": поздравительные телеграммы и послания советскому народу в связи с Победой над фашизмом" в Центральном музее Вооруженных сил РФ. Пришедшие на выставку смогут ознакомиться более чем с 150 историческими источниками.

"Выставка, которая открывается сегодня здесь, в Музее вооруженных сил, позволит увидеть нам более 150 исторических источников - это телеграммы лидеров государств, это дипломатические послания со всех концов мира, письма граждан из освобожденных республик Советского Союза. Все эти документы проникнуты искренней признательностью перед победителем и осознанием действительно огромного масштаба совершенного подвига", - подчеркнул Нарышкин.

Экспонаты выставки - недавно рассекреченные документы, хранившиеся до этого времени в тематических делах Политбюро ЦК КПСС. Посетители увидят послания за подписью Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Мао Цзэдуна и многих других политических и общественных деятелей. Среди благодарственных писем особое внимание уделено посланиям от населения Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии.

Нарышкин добавил, что открытие выставки происходит в преддверии 76 лет со встречи на Эльбе. "25 апреля 1945 года произошла историческая встреча советских и англо-американских войск, которая стала символом боевого братство стран-союзниц. Далее был воздвигнут красный флаг Победы над Рейхстагом - символ триумфа нашего народа, триумфа государства Советский Союз. Мужество, самопожертвование, героизм бойцов и командиров Красной армии вызывали искреннее восхищение лидеров стран "Большой тройки", - подчеркнул глава РИО.

Он выразил уверенность, что выставка заинтересует как москвичей, так и гостей города и "станет хорошим подарком к приближающемуся празднику - Дню Великой Победы".

Наряду с документами Российского государственного архива новейшей истории в экспозицию были включены материалы Российского государственного архива социально-политической истории и более 50 фотографий из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов, а также экспонаты Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации. Планируется, что по итогам выставки будет издан каталог, включающий факсимильную публикацию текстов с развернутым историческим предисловием.