В Москве появилась горячая линия по вопросам комплексного развития территорий

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правообладатели земельных участков и потенциальные инвесторы в Москве смогут получить консультацию по вопросам комплексного развития территорий на горячей линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В Москве комплексное развитие территорий бывших промзон реализуется в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Градостроительный потенциал программы составит 35 млн кв. м. Для оперативного взаимодействия с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости, а также потенциальными инвесторами был создан новый канал на горячей линии центра поддержки экономики Москвы, который позволит предпринимателям получить консультацию специалистов и ответы на интересующие вопросы по комплексному развитию территорий", - приводят слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что на основании обращения специалисты горячей линии формируют заявку и в срок не более 15 рабочих дней направляют ответ заявителю. Порядок рассмотрения каждого обращения будет выбран индивидуально в зависимости от поступившего вопроса.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, специалисты горячей линии могут помочь с различными вопросами касательно комплексного развития территорий столицы. Так, например, они расскажут, что такое КРТ, каковы его цели и механизмы, а также что должен предпринять собственник, если его земля включена в проект комплексного развития территорий.

"Реализация проектов КРТ формирует новый облик города, преображая заброшенные промзоны в современные пространства с высокотехнологичным производством, жильем и сопутствующей инфраструктурой. В 2020 году были подписаны первые два договора о комплексном развитии территорий бывших промзон Октябрьское поле и Коровино, а за первые три месяца этого года одобрена реализация 27 проектов КРТ", - пояснил Прохоров.

Единая горячая линия антикризисной поддержки бизнеса была создана на базе Центра поддержки экономики Москвы в марте 2020 года. За это время на горячую линию и сайт центра поступило более 12 тыс. обращений предпринимателей. Воспользоваться услугой консультационной поддержки по комплексному развитию территорий города Москвы можно по телефону +7 (495) 539-59-99, канал "4".