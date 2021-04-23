Выставка "200 лет Московским городским отделениям связи" открылась в столице

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к 200-летию появления первых почтовых отделений в Москве, открылась в арт-центре "Артимекс" в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Посетители могут ознакомиться с представленными экспонатами из коллекции Музея истории российской почты и Моспочтамта, включая образцы, которые ранее не были представлены широкой публике.

"Уникальная экспозиция посвящена истории развития московской городской почты XIX-ХХ веков. Посетители смогут погрузиться в мир почты двух столетий - открытки и конверты, сохранившиеся предметы из рабочего кабинета почтмейстера Афанасия Павловича Рубановского 1860-х годов, редкие фотографии работы почты, почтовые инструменты, а также нестандартные почтовые отправления разных лет", - сообщили ТАСС в пресс-службе макрорегиона Москва АО "Почта России".

Специально для выставки почтовики подготовили уникальные реплики открытых писем XIX столетия. "Они охватывают почти весь период романтического века. Это интересная возможность увидеть историю глазами московских жителей", - отметили в пресс-службе.

Вход на экспозицию бесплатный, по адресу: Москва, ул. Пушечная ул. 7/5с2, 2 этаж. В рамках открытия выставки почтовики провели специальное гашение коллекционных открыток стилизованным штемпелем 1821 года. Получить и отправить открытки смогут все желающие во время работы экспозиции.