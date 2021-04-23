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Дневной перерыв в движении поездов на МЦД-2 увеличат 26-30 апреля

Поезда будут курсировать в штатном режиме после 15:00

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дневное "окно" на МЦД-2 в период с 26 по 30 апреля будет увеличено, поезда будут курсировать в штатном режиме после 15:00. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 26 по 30 апреля дневное "окно" на МЦД-2 будет увеличено. Последний поезд перед перерывом от Курского вокзала в сторону Нахабино отправится в 11:14, последний поезд от Дмитровской в сторону Подольска - в 11:58. После 15:00 поезда будут курсировать в штатном режиме", - говорится в публикации.

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