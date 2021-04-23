Пользователям приложения "Метро Москвы" стали доступны авторские экскурсии по столице

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Экскурсии по столице от станций московского метрополитена стали доступны в мобильном приложении "Метро Москвы". Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Весна - время прогулок. С приложением "Метро Москвы" гулять станет еще интереснее - мы запускаем новый сервис с авторскими экскурсиями по городу. Первые маршруты создаем вместе с проектом "Москва глазами инженера" - подкаст посвящен архитектурным стилям XX века. Каждая прогулка стартует от станции метро", - говорится в публикации.

Жителям и гостям столицы предлагают установить последнюю версию приложения "Метро Москвы" и отправляться исследовать город: в первой экскурсии рассказывается про московский модерн. Авторы обещают, что коллекция будет регулярно пополняться.