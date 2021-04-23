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Дорожные работы проведут в районе 85-го км МКАД ночью 24-26 апреля и на майские праздники

Будет полностью перекрыт участок от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внешнюю сторону МКАД

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в районе пересечения МКАД с Алтуфьевским шоссе по внешней и внутренней стороне из-за проведения дорожных работ в ночное время с 24 по 26 апреля и на майские праздники. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 24 апреля начнутся дорожные работы на 85 км МКАД в районе пересечения с Алтуфьевским шоссе. Просим учитывать данные изменения при планировании маршрута", - говорится в публикации.

Так, участок от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внешнюю сторону МКАД будет полностью перекрыт 24-26 апреля и 8-10 мая в 02:00, 03:00, 04:00 на периоды по 20 минут. На аналогичные промежутки времени будет полностью перекрыт участок от съезда с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внутреннюю сторону МКАД 1-3 мая.

Кроме того, будет ограничено движение по одной полосе на участке от съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД до съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра 24-26 апреля и 8-10 мая с 01:30  до 05:00. Аналогичные ограничения будут действовать на участке от съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внутреннюю сторону МКАД до съезда с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области 1-3 мая.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе и МКАД закончится в начале 2023 года. Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, перекрытие участка МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе для демонтажа пролетного строения путепровода необходимо для безопасности движения автомобилистов.

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