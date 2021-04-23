Около 30% услуг в МФЦ Москвы в 2021 году переведут в режим онлайн

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Порядка 30% услуг в московских многофункциональных центрах (МФЦ) в 2021 году переведут в онлайн-режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нашей первой задачей было сделать клиентоориентированный сервис МФЦ, сейчас следующая задача - убрать все лишние хождения, которые там есть. В этом году процентов 30 [услуг] оттуда переведем в режим онлайн", - сказал мэр в рамках проведения дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.

Он отметил, что благодаря этому большое количество "лишней беготни и хождений" прекратится, а также появятся другие возможности и услуги.