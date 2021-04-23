В метро Москвы за несколько месяцев выявили 600 человек, состоящих в федеральном розыске

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Система распознавания лиц за последние несколько месяцев зафиксировала в Московском метрополитене 600 человек, находящихся в федеральном розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Система видеораспознавания лиц только в метро за несколько месяцев зафиксировала 600 человек, находящихся в федеральном розыске. Их даже забыли искать", - сказал мэр в ходе проведения дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.

Мэр отметил, что также благодаря системе фото-, видеонаблюдения в Москве уменьшилось количество случаев угона автомобилей, сократилось число квартирных краж. "У нас огромное количество преступлений начало уменьшаться, и это огромный плюс цифровизации", - подчеркнул Собянин.

Начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов 10 марта на заседании Мосгордумы сообщил, что в 2020 году с помощью системы распознавания лиц задержали более 260 преступников, находящихся в федеральном розыске. Также привлечено к ответственности за различные нарушения еще свыше 700 граждан.

Вместе с тем в российской столице за год зафиксирован рост интернет-преступности на 40%, отметил мэр. "Во всем мире, и в России, и в Москве, гигантский рост интернет-преступности. За последний год на 40% выросла интернет-преступность [в Москве]", - сказал Собянин.

По его словам, наибольшая часть интернет-атак идет с Украины, а не из Москвы. "Это новые вызовы, и с ними надо бороться по-другому", - подчеркнул Собянин.