На платформе #Москвастобой стали доступны видеоэкскурсии по трамвайному депо

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Новые видеоэкскурсии "Москва трамвайная" по трамвайному депо опубликовали на медиаплатформе #Москвастобой.Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Медиаплатформа #Москвастобой столичного к омитета по туризму совместно с Музеем Москвы начинают показ заключительного цикла онлайн-экскурсий по столице под названием "Москва трамвайная". Всего будет опубликовано три выпуска, в которых экскурсовод музея Денис Ромодин расскажет про московское трамвайное депо", - рассказал собеседник агентства.

Первая экскурсия начнется с самого популярного места столицы - депо на Лесной улице. Еще в 1874 году трамвайный парк назывался "Миусским парком", тогда на территории была конюшня на 114 голов, казарма, сарай для вагонов и три склада.

"Во втором выпуске зрители отправятся в депо имени Русакова. Новосокольнический трамвайный парк сохранил не только раритетную архитектуру зданий депо, но и старинные подвижные составы, которые и сегодня могут принять пассажиров. Зрители увидят уникальные кадры интерьера старинного трамвайного парка и узнают его историю", - рассказали в пресс-службе.

В третьей экскурсии речь пойдет о Краснопресненском депо.

Первый выпуск уже доступен на медиаплатформе #Москвастобой.

О платформе

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Пользователям доступна английская версия проекта - #Moscowwithyou.