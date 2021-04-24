На Москве-реке спасли тонувшую женщину

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Спасатели достали из Москвы-реки тонувшую женщину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Рано утром в субботу на поисково-спасательную станцию "Ленинские Горы" поступил сигнал о тонущей женщине в районе Краснопресненской набережной, 2/1. "В 5,3 км от станции спасатели обнаружили тонущую женщину. Пострадавшую подняли из воды на борт катера", - сообщили в департаменте.

Девушку 28 лет доставили к ближайшему пирсу и передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Пострадавшая не смогла объяснить, как она оказалась в воде.