Сроки работ на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы планируют сократить

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Специалисты планируют сократить сроки работ на участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, где введены ограничения из-за проходки тоннеля. Об этом журналистам в субботу сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что ограничения на участке "Дубровка" - "Волжская" связаны с проходкой тоннеля в зоне действующей станции "Печатники". Для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения.

"Непосредственно под станцией "Печатники" ТПМК пройдет на глубине 13 м, при этом общая протяженность зоны влияния - более 165 м. Хочу отметить, что в зоне проходки тоннеля очень сложная геология, поэтому на проходку мы заложили больше дней, чем обычно. Однако мы постараемся сократить сроки проведения работ, как это не раз делали, при этом сохранив качество и безопасность", - сказал Бочкарев.

По его словам, для снижения неудобства пассажиров между закрытыми станциями будет курсировать порядка 200 маршрутов КМ, также создадут альтернативные схемы движения.