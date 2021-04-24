ЧОП без лицензии охранял центр нейрохирургии имени Бурденко в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении неизвестных, которые оказывали услуги по охране Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве, не имея соответствующей лицензии, и похитили таким образом 9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В декабре 2018 года неизвестные лица, действуя от имени руководства одного из ЧОПов, заключили с центром имени Бурденко договор об охране во всех зданиях. Они оказывали данные услуги до августа 2020 года, похитив тем самым 9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Центр имени Бурденко относится к объектам первой категории потенциальной опасности по антитеррористической защищенности, и по закону охранять такой объект должен ЧОП с соответствующей лицензией. Таких документов, по информации источника ТАСС, у охранной фирмы не было. Возбуждено уголовное дело.

По информации из открытых источников, ЧОП, о котором идет речь, работает с 2006 года, но до 2018 года не получал выручки. С центром нейрохирургии имени Бурденко у фирмы заключен контракт более чем на 127 млн рублей.