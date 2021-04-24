Регулярные речные трамваи в Москве будут полностью работать на электричестве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Регулярные рейсы речных трамваев планируется запустить в Москве в следующем году. Новый речной транспорт будет полностью электрическим, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"По поручению мэра города мы будем активно развивать речные перевозки. Мы готовим большой проект, связанный с запуском регулярного речного транспорта. Требования правительства Москвы, которые будут совсем скоро объявлены в рамках конкурсных процедур, будут подразумевать только электрические суда - речные трамваи. Это будет на 100% электрический транспорт, надеюсь, что к следующему сезону поэтапно начнем эти суда получать и запускать их сразу же в работу с регулярным речным транспортом, это будет такой дополнительный рейс городского транспорта", - сказал Ликсутов в ходе церемонии открытия летней речной навигации на Северном речном вокзале.

Он также отметил, что ранее была начата реконструкция Южного речного вокзала. По его словам, этот объект необходим для города и будет связан не только с развитием внутригородских перевозок, но и между городами России.

Ранее Ликсутов сообщал, что речной пассажирский транспорт в дальнейшем будет работать круглый год. В нем будут действовать городские тарифы, карты "Тройка", соцкарты и льготы, он будет интегрирован в городскую транспортную систему и увязан с другими видами транспорта. Планируется два маршрута речных трамваев: первый - от парка Фили до Киевского вокзала, второй - от Новоданиловской набережной до Печатников.