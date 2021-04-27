В Росгидромете рассказали о погоде в Москве на майские праздники

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве с 1 по 3 мая достигнет 9-14 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"1 мая с учетом того, что ветер будет холодный, будет не выше 9-11 градусов в Москве, 2 мая температура повыше на пару градусов, в центре столицы возможно от 11 до 14 градусов", - сказал он.

На протяжении всех дней, исключая Пасху, ожидаются дожди. "Вечер 1 мая уже практически без осадков. 2 мая на Пасху, скорее всего, тоже без осадков, а 3 мая снова ждем дожди", - сообщил он.

По словам Варакина, информации о том, будут ли разгонять облака в Москве на время первых майских праздников, пока нет. "Если будут разгонять облака, то дождь 1 мая будет в основном в Подмосковье - на западе и северо-западе", - отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал не рассчитывать на резкое потепление в Центральном федеральном округе (ЦФО) в начале майских праздников.