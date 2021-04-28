В Москве открылась биеннале "Мода и стиль в фотографии - 2021"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Двенадцатая Московская международная биеннале "Мода и стиль в фотографии" открылась в московском Мультимедиа Арт Музее (МАММ). Первыми проектами в рамках биеннале стали экспозиции четырех современных фотографов, сообщила директор галереи Ольга Свиблова.

На нижнем этаже здания расположилась первая персональная выставка Эмми Америки - самой молодой участницы биеннале. "В свои 25 лет она умудрилась получить блестящее образование в Великобритании. Она работает по всему миру - в Москве, Лондоне, Париже. Как только она опубликовала серию в журнале "Нумеро", на нее посыпался дождь предложений. Она работает со всеми возможными глянцевыми изданиями и брендами. Мне нравится, что она придумывает абсолютно свои истории", - рассказала Свиблова.

Выставочный проект Эмми Америки получил название "сrazy это сразу". В работе над своими съемками фотограф ищет референсы в работах классиков фотографии, переосмысляя их в контексте сегодняшнего времени. Так, выставленная серия снимков, выполненная на пляже, отсылает к творчеству британского фотографа Мартина Парра, а также к работам голландского фотографа Ринеке Дейкстры.

На биеннале в МАММ состоялся еще один экспозиционный дебют - проект Юлии Майоровой "Режим тишины". Автор работает в жанре портретной фотографии, на выставке можно увидеть сделанные ей кадры как звезд мирового уровня (Николь Кидман, Синди Кроуфорд, Карли Клосс, Мэй Маск), так и российских знаменитостей (Mujuice, Монеточка, Елена Темникова, Филипп Авдеев, Александр Горчилин). "Сейчас время совершенно нетихое, неспокойное. Мне показалось, что было бы здорово отразить в работах с совершенно разными людьми тот момент, когда они забывают о том, насколько беспокойно, плохо и громко бывает все вокруг, и погружаются в себя. И собрать из этого большую красивую серию, которая благодаря работе музея приобрела цельный вид", - отметила Майорова.

Исследование феномена успеха

Посетители музея также увидят ретроспективу американского фотографа-документалиста и режиссера Лорен Гринфилд "Одержимые успехом". Проект включает в себя более 200 снимков, среди героев работ фотографа - беглый финансист Флориан Хомм, бывший высокооплачиваемый юрист Кэти, которая обосновалась у моря и обрела покой, магнат курортной недвижимости Дэвид Сигел, намеревавшийся построить самый большой особняк в Америке.

Как пояснила куратор Анна Зайцева, хотя оригинальное название проекта звучит как Generation Wealth, что дословно переводится как "Поколение богатства", сама Гринфилд исследует не столько финансовую состоятельность. "Она мыслит гораздо шире. Ее интересует феномен успеха в разных проявлениях. Это может быть социальный статус, который необязательно будет настоящим, который может ограничиваться демонстрацией каких-то атрибутов успешности. Именно поэтому мы перевели этот проект как "Одержимые успехом", - сказала Зайцева.

На биеннале также состоится показ проекта "Поток" Бориса Назаренко. В музее рассказали, что Назаренко предпочитает работать с черно-белой фотографией, полагая, что цвет отвлекает от главного - сюжета и непосредственных эмоций. Фотограф создает эмоциональные и ироничные снимки повседневной городской жизни, при этом из потока повседневности он выхватывает анекдотические и драматические мизансцены. "Борис Назаренко - удивительный мастер, потому что он умеет подмечать сюжеты, в мозаике повседневности улавливать случайные парадоксы, рифмы, совпадения. Мне кажется, именно это отличает хорошего фотографа - умение видеть, умение поймать решающий момент", - отметила куратор выставки Мария Лаврова.