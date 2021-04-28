Бригады скорой в Москве в пандемию госпитализировали 250 тыс. человек с COVID-19

МОСКВА. 28 апреля. /ТАСС/. Бригады скорой медицинской помощи с начала пандемии госпитализировали в Москве около 250 тыс. человек с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.

"Около 250 тыс. человек были госпитализированы скорой помощью, больше 200 тыс. доставлены в КТ-центры, лабораторные центры", - сказал Собянин, рассказывая о том, как служба скорой помощи Москвы работала с больными COVID-19.

Мэр добавил, что "ни один москвич", имеющий проблемы со здоровьем в этот период, не остался с этими сложностями "один на один".

В среду в столичной мэрии прошла церемония награждения отличившихся сотрудников службы скорой помощи.

День работника скорой медицинской помощи был установлен постановлением правительства Российской Федерации в 2020 году: ранее праздник имел неофициальный статус и отмечался 28 апреля - в день, когда в 1898 году в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками по карете "скорой помощи". Идею установить 28 апреля официальным профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи высказал президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В режиме повышенной нагрузки

"В период пандемии на врачей, медсестер, фельдшеров и водителей скорой помощи легла огромная нагрузка - физическая и психологическая. В 2020 году бригады скорой медицинской помощи выполнили почти 4,2 млн вызовов - на 3% больше, чем в 2019 году. Количество пациентов, доставленных в стационары города, составило почти 1,1 млн человек - на 14% больше, [чем годом ранее]", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе уточнили, что бригады скорой помощи в 2020 году направили на медицинскую эвакуацию порядка 237,5 тыс. пациентов с диагнозом пневмония - в 3,7 раза больше, чем годом ранее. Еще более 209,1 тыс. пациентов были доставлены в амбулаторные КТ-центры для проведения дифференциальной диагностики и определения дальнейшей тактики лечения.

"Среднее время прибытия на вызовы в 2020 году: в экстренной форме - 9,7 минуты (в 2019 году - 9,4 минуты), на ДТП - 7,7 минуты (в 2019 году - 7,7 минуты), к пациентам с острым коронарным синдромом - 9,6 минуты (в 2019 году - 9,3 минуты), к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения МК - 9,7 минуты (в 2019 году - 9,4 минуты). В прошлом году столичной станцией скорой помощи были реализованы важные проекты, нацеленные на повышение эффективности работы бригад, спасение жизни и здоровья пациентов. Для надежной работы службы в условиях дополнительной нагрузки за период с 2020 года осуществлена закупка 305 автомобилей скорой медпомощи, <...> [а также] поставлено дополнительное медицинское оборудование", - заключили в правительстве Москвы.

В новость были внесены изменения (14:12 мск) — добавлены подробности по тексту.