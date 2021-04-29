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Полицейский сбил женщину на северо-востоке Москвы

Ее госпитализировали

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудник полиции на служебной машине сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"28 апреля в 15:20 в районе дома 22 по Ярославскому шоссе работник ОМВД по району Лосиноостровский, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Полицейский вызвал скорую помощь, до ее прибытия сам оказывал первую помощь пострадавшей. В момент аварии водитель был трезв. Пострадавшая госпитализирована, проводится проверка.

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