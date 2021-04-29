В Москве пройдет первая ночная тренировка парада Победы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Первая ночная репетиция парада Победы пройдет в четверг на Красной площади в Москве. С 17:30 мск и до окончания мероприятия будут перекрыты прилегающие к маршруту следования техники улицы на западе, северо-западе и в центре Москвы. Как сообщили в информационном центре столичного департамента транспорта, движение будет временно ограничено, на ряде улиц запретят парковку.

Традиционно техника, размещенная на временной площадке в Нижних Мневниках, начинает выстраиваться на Тверской улице около 19:00 мск.

Репетиция начинается в 22:00. В ней будут задействованы пешие расчеты и механизированная колонна. За несколько дней до тренировки экипажи боевых машин прошли пешком весь маршрут следования своей техники, который им предстоит преодолеть на параде.

В этом году по Красной площади пройдут 37 парадных расчетов, в состав которых войдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, участники всероссийского движения "Юнармия", а также подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. Всего в пешем строю пройдут более 12 тыс. человек.

Военная техника

В механизированной колонне в этом году пройдут свыше 190 единиц военной и специальной техники.

Откроют прохождение колонны на параде по традиции легендарные танки Т-34. Следом пройдут современные бронеавтомобили семейства "Тайфун", недавно появившиеся на вооружении ВС РФ, в том числе новейший "Тайфун-ПВО". В этом году будут показаны сразу несколько типов танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и новейший Т-14 "Армата". В числе боевых машин мотострелковых подразделений будут представлены БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок" и перспективная БМП "Курганец-25".

Также представят различные артиллерийские и ракетные системы, комплексы ПВО и технику специального назначения. В их числе оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400, боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", бронетранспортеры БТР-82А, перспективный колесный БТР на платформе "Бумеранг".

Росгвардия и военная полиция будут отдельно представлены собственными бронемашинами.

Еще одна ночная тренировка состоится 4 мая. Генеральная репетиция, которая будет включать и авиационную часть парада, пройдет 7 мая.